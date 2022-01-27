Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak’ta aylık bazda düştü

Perşembe, 27 Ocak 2022 14:52:37 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %81,4 ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen %82,8 seviyesine göre düşüş göstererek %80,1 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %75,2 ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen %75,7 seviyesine kıyasla düşerek %74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Ocak ayında %77,6 seviyesinde yer alarak, geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %78,7 ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen %75,4 seviyesine kıyasla artış gösterdi.