﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak’ta aylık bazda düştü

Perşembe, 27 Ocak 2022 14:52:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %81,4 ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen %82,8 seviyesine göre düşüş göstererek %80,1 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %75,2 ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen %75,7 seviyesine kıyasla düşerek %74,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Ocak ayında %77,6 seviyesinde yer alarak, geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %78,7 ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen %75,4 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: imalat  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26 Oca

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %23,1 düştü
20 Oca

Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Aralık’ta aylık %27,37 arttı
17 Oca

BMS ABD’ye ilk çelik hasır satışını gerçekleştirdi
17 Oca

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2021’de %1,7 düştü
04 Oca

Uğur Dalbeler: Kurun istikrar kazanması Türkiye çelik sektörü için önem taşıyor