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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ocak’ta aylık bazda arttı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 10:41:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %80 ve geçen yılın Ocak ayında kaydedilen %73,8 seviyesine göre artış göstererek %82,8 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ocak ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yıl Aralık ayında kaydedilen %74,5 ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen %71,1 seviyesine kıyasla artarak %75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Ocak ayında %75,4 seviyesinde yer alarak, geçtiğimiz Aralık ayında kaydedilen %75,6 ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen %75,5 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye  imalat  Avrupa  |  benzer haberler »


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