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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan’da aylık bazda arttı

Pazartesi, 26 Nisan 2021 11:43:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Mart ayında kaydedilen %80,4 ve geçen yılın Nisan ayında kaydedilen %71,2 seviyesine göre artış göstererek %81,8 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Nisan ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Mart ayında kaydedilen %76,1 seviyesine göre düşerek fakat 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen %58,9 seviyesine kıyasla artarak %74,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Nisan ayında %75,9 seviyesinde yer alarak, bu yıl Mart ayında kaydedilen %74,7 ve 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen %61,6 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa  imalat  Türkiye  |  benzer haberler »


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