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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs’ta aylık bazda arttı

Salı, 25 Mayıs 2021 11:05:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Nisan ayında kaydedilen %81,8 ve geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen %71,5 seviyesine göre artış göstererek %82,1 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Mayıs ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Nisan ayında kaydedilen %74,7 ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen %61,8 seviyesine kıyasla artarak %74,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Mayıs ayında %75,3 seviyesinde yer alarak, bu yıl Nisan ayında kaydedilen %75,9 seviyesine göre düşüş ve 2020 yılı Mayıs ayında kaydedilen %62,6 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye  imalat  Avrupa  |  benzer haberler »


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