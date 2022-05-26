Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs ayında aylık bazda arttı

Perşembe, 26 Mayıs 2022 11:19:09 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen %81 seviyesine ve 2021 yılının Mayıs ayında kaydedilen %82,1 seviyesine kıyasla artış göstererek %81,7 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %74,4 seviyesine ve 2021 yılının Mayıs ayında kaydedilen %74,8 seviyesine kıyasla düşerek %74 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Mayıs ayında %78 seviyesinde yer alarak, Nisan ayında kaydedilen %77,8 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen %75,3 seviyesine kıyasla artış gösterdi.