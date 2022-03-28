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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart’ta aylık bazda düştü

Pazartesi, 28 Mart 2022 15:39:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı Şubat ayında kaydedilen %80,5 seviyesine ve 2021 yılının Mart ayında kaydedilen %80,4 seviyesine göre düşüş göstererek %79,5 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Mart ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Şubat ayında kaydedilen %73,5 seviyesine göre artarak ve 2021 yılının Mart ayında kaydedilen %76,1 seviyesine kıyasla düşerek %73,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Mart ayında %77,3 seviyesinde yer alarak, Şubat ayında kaydedilen %76,6 seviyesine ve 2021 yılı Mart ayında kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  imalat 

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