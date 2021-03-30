Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart’ta aylık bazda düştü 

Salı, 30 Mart 2021 11:55:03 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Şubat ayında kaydedilen %80,7 seviyesine göre düşüş ve geçen yılın Mart ayında kaydedilen %76 seviyesine göre artış göstererek %80,4 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Mart ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Şubat ayında kaydedilen %75,2 ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen %72,2 seviyesine kıyasla artarak %76,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Mart ayında %74,7 seviyesinde yer alarak, bu yıl Şubat ayında kaydedilen %74,9 ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen %75,3 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.