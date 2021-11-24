Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Kasım’da aylık bazda arttı

Çarşamba, 24 Kasım 2021 13:56:50 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Kasım ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Ekim ayında kaydedilen %80,3 seviyesine göre artış ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen %81 seviyesine göre düşüş göstererek %80,4 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Ekim ayında kaydedilen %75,7 seviyesine göre değişmeyerek ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen %75,3 seviyesine kıyasla artarak %75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Kasım ayında %78,1 seviyesinde yer alarak, bu yıl Ekim ayında kaydedilen %78 ve 2020 yılı Kasım ayında kaydedilen %75,8 seviyesine kıyasla artış gösterdi.