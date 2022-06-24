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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Haziran’da aylık bazda arttı

Cuma, 24 Haziran 2022 14:36:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen %81,7 seviyesine kıyasla artış ve 2021 yılının Haziran ayında kaydedilen %82,5 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %82,1 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %74 seviyesine kıyasla artarak ve 2021 yılının Haziran ayında kaydedilen %75,4 seviyesine kıyasla düşerek %74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Haziran ayında %77,6 seviyesinde yer alarak, Mayıs ayında kaydedilen %78 seviyesine kıyasla düşüş ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen %76,6 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim 

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