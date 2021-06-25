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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Haziran’da aylık bazda arttı

Cuma, 25 Haziran 2021 10:29:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Mayıs ayında kaydedilen %82,1 ve geçen yılın Haziran ayında kaydedilen %70,8 seviyesine göre artış göstererek %82,5 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Haziran ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Mayıs ayında kaydedilen %74,8 ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen %64,9 seviyesine kıyasla artarak %75,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Haziran ayında %76,6 seviyesinde yer alarak, bu yıl Mayıs ayında kaydedilen %75,3 ve 2020 yılı Haziran ayında kaydedilen %66 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: imalat  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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