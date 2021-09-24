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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Eylül’de aylık bazda arttı

Cuma, 24 Eylül 2021 11:50:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Ağustos ayında kaydedilen %80 seviyesine ve geçen yılın Eylül ayında kaydedilen %79,2 seviyesine göre artış göstererek %81,9 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Eylül ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Ağustos ayında kaydedilen %75,9 seviyesine göre değişmeyerek ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen %73,7 seviyesine kıyasla artarak %75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Eylül ayında %78,1 seviyesinde yer alarak, bu yıl Ağustos ayında kaydedilen %77,1 ve 2020 yılı Eylül ayında kaydedilen %74,6 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  imalat  |  benzer haberler »


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