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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ekim’de aylık bazda düştü

Pazartesi, 25 Ekim 2021 12:07:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Eylül ayında kaydedilen %81,9 seviyesine göre düşüş ve geçen yılın Ekim ayında kaydedilen %79,4 seviyesine göre artış göstererek %80,3 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Eylül ayında kaydedilen %75,9 seviyesine göre düşerek ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen %73,8 seviyesine kıyasla artarak %75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Ekim ayında %78 seviyesinde yer alarak, bu yıl Eylül ayında kaydedilen %78,1 seviyesine göre düşüş ve 2020 yılı Ekim ayında kaydedilen %75,4 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: imalat  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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