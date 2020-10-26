﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ekim’de aylık bazda arttı

Pazartesi, 26 Ekim 2020 15:25:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı Eylül ayında kaydedilen %79,2 ve geçen yılın Ekim ayında kaydedilen %75,7 seviyesine göre artış göstererek %79,4 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ekim ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı Eylül ayında kaydedilen %73,7 ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen %72,2 seviyesine kıyasla artarak %73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Ekim ayında %75,4 seviyesinde yer alarak, Eylül ayında kaydedilen %74,6 seviyesine göre artış ve geçen yılın Ekim ayında kaydedilen %76,4 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: imalat  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Kas

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %8,3 azaldı
16  Kas

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Eylül döneminde %3,9 arttı
10  Kas

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Eylül döneminde %4,3 düştü
04  Kas

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %37 azaldı
20  Eki

Türkiye'de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları Eylül’de aylık %3,23 arttı