Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ekim ayında aylık bazda düştü

Çarşamba, 26 Ekim 2022 10:58:44 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen %79,2 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen %80,3 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %76,4 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %74,3 seviyesine kıyasla artarak ve 2021 yılının Ekim ayında kaydedilen %75,7 seviyesine kıyasla düşerek %75,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,9 seviyesinde yer alarak, Eylül ayında kaydedilen %77,4 seviyesine ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen %78 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.