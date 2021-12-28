Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık’ta aylık bazda arttı

Salı, 28 Aralık 2021 14:00:33 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Aralık ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Kasım ayında kaydedilen %80,4 seviyesine ve geçen yılın Aralık ayında kaydedilen %80 seviyesine göre artış göstererek %81,4 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Aralık ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Kasım ayında kaydedilen %75,7 seviyesine göre düşerek ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen %74,5 seviyesine kıyasla artarak %75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Aralık ayında %78,7 seviyesinde yer alarak, bu yıl Kasım ayında kaydedilen %78,1 ve 2020 yılı Aralık ayında kaydedilen %75,6 seviyesine kıyasla artış gösterdi.