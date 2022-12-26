Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık ayında aylık bazda düştü

Pazartesi, 26 Aralık 2022 11:53:40 (GMT+3) | İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen %75,3 seviyesine ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %81,4 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,1 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bir önceki ay kaydedilen %74,5 seviyesine kıyasla artarak ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen %75,2 seviyesine kıyasla düşerek %74,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise aynı ayda %76,5 seviyesinde yer alarak Kasım ayında kaydedilen %75,9 seviyesine kıyasla artış ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %78,7 seviyesine kıyasla düşüş gösterdi.