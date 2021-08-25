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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Ağustos’ta aylık bazda düştü

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 12:24:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yıl Temmuz ayında kaydedilen %81,7 seviyesine ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen %80,4 seviyesine göre düşüş göstererek %80 seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ağustos ayında makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı bu yıl Temmuz ayında kaydedilen %76 göre düşerek ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen %71,7 seviyesine kıyasla artarak %75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise bu yılın Ağustos ayında %77,1 seviyesinde yer alarak, bu yıl Temmuz ayında kaydedilen %76,7 ve 2020 yılı Ağustos ayında kaydedilen %73,3 seviyesine kıyasla artış gösterdi.


Etiketler: Türkiye  imalat  Avrupa  |  benzer haberler »


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