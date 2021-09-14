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Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Temmuz ayında aylık %1,5 düştü

Salı, 14 Eylül 2021 10:08:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %4,2 düşerken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %8,7 artış gösterdi.

Temmuz ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %1,5 düştü ve yıllık %20,4 arttı.   

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %3,9 düşüş ve yıllık %9,3 artış kaydetti.


Etiketler: Türkiye  üretim  Avrupa  |  benzer haberler »


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