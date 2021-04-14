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Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Şubat ayında aylık %2 düştü

Çarşamba, 14 Nisan 2021 10:54:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi Ocak ayına göre %0,2 artarken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %9,3 artış gösterdi.

Şubat ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ocak ayına kıyasla %2 düştü ve 2020 yılının aynı ayına göre %13,9 arttı.   

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık bazda %0,9 düşüş ve yıllık bazda %17,1 artış kaydetti.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  üretim  |  benzer haberler »


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