Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ocak ayında aylık %3,6 düştü

Pazartesi, 14 Mart 2022 12:24:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bu yıl Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %2,4 düşüş, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %7,6 artış gösterdi.

Ocak ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %3,6 düştü ve yıllık %1,8 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %1,5 artış ve yıllık %1,4 düşüş kaydetti.