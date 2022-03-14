﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Ocak ayında aylık %3,6 düştü

Pazartesi, 14 Mart 2022 12:24:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi bu yıl Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %2,4 düşüş, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %7,6 artış gösterdi.

Ocak ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %3,6 düştü ve yıllık %1,8 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %1,5 artış ve yıllık %1,4 düşüş kaydetti.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  çelik üretimi  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Mar

Ukrayna’daki savaş Türk çelik üreticilerinin maliyetlerinde oldukça büyük artışa sebep oldu
14 Mar

Türkiye’nin ana metal sanayi cirosu Ocak ayında aylık %6,5 arttı
14 Mar

AB Rusya’dan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatını yasaklıyor
03 Mar

Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak ayında aylık %0,27 arttı
17 Şub

Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasında çelik ürünlerini etkileyecek detaylar belli olmaya başladı