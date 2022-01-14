Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Kasım ayında aylık %0,1 düştü

Cuma, 14 Ocak 2022 11:31:25 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %3,3, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %11,4 artış gösterdi.

Kasım ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %0,1 düştü ve yıllık %12,2 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %2,5 düşüş ve yıllık %3,2 artış kaydetti.