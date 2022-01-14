﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi Kasım ayında aylık %0,1 düştü

Cuma, 14 Ocak 2022 11:31:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye’nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %3,3, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de yıllık %11,4 artış gösterdi.

Kasım ayında, Türkiye’nin ana metal sanayi üretimi aylık %0,1 düştü ve yıllık %12,2 arttı.

Söz konusu ayda, Türkiye’nin makine ve teçhizat hariç metal eşya üretimi endeksi ise aylık %2,5 düşüş ve yıllık %3,2 artış kaydetti.


Etiketler: üretim  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Oca

Türkiye’de konut satışları Aralık ayında %26,6 arttı
04 Oca

Uğur Dalbeler: Kurun istikrar kazanması Türkiye çelik sektörü için önem taşıyor
30 Ara

ÇEBİD: Türkiye çelik boru sektörünün ihracatı yatırım ve düzenlemelerle artabilir
28 Ara

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Aralık’ta aylık bazda arttı
27 Ara

Türkiye inşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında %3,9 düştü