Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Nisan ayında %155,1 arttı

Pazartesi, 31 Mayıs 2021 12:07:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Mart ayına göre %21,4 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %155,1 artış göstererek 102.461 adet seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %30,3 düşüş ve yıllık %183,4 artışla 55.733 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %54,4’ünü oluşturdu.

Bununla birlikte, Nisan ayında yeni kamyonet kayıtları Mart ayına göre %23 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %212,9 artış göstererek 13.900 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %13,6’sını oluşturdu.