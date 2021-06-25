Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs ayında %47,6 arttı

Cuma, 25 Haziran 2021 14:12:23 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Nisan ayına göre %25 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %47,6 artış göstererek 76.877 adet seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %31,2 düşüş ve yıllık %68,4 artışla 38.328 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %49,9’unu oluşturdu.

Bununla birlikte, Mayıs ayında yeni kamyonet kayıtları Nisan ayına göre %31,4 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %107,3 artış göstererek 9.527 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,4’ünü oluşturdu.