﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs ayında %47,6 arttı

Cuma, 25 Haziran 2021 14:12:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Nisan ayına göre %25 düşüş ve 2020 yılının aynı ayına göre %47,6 artış göstererek 76.877 adet seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %31,2 düşüş ve yıllık %68,4 artışla 38.328 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %49,9’unu oluşturdu.

Bununla birlikte, Mayıs ayında yeni kamyonet kayıtları Nisan ayına göre %31,4 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %107,3 artış göstererek 9.527 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,4’ünü oluşturdu.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  otomotiv  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Haz

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Haziran’da aylık bazda arttı
15  Haz

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %73,8 arttı
14  Haz

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %28,2 arttı
04  Haz

Türkiye’de araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %72 arttı
31  May

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Nisan ayında %155,1 arttı