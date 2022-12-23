Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Kasım ayında %38,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %20 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %38,4 artış göstererek 122.837 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %26,5 ve yıllık %26,5 artışla 55.442 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %45,1’ini oluşturdu.
Öte yandan Kasım ayında yeni kamyonet kayıtları Ekim ayına kıyasla %7,8 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %17,6 artış göstererek 17.689 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %14,4’ünü oluşturdu.