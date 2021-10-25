Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Eylül ayında %12 düştü

Pazartesi, 25 Ekim 2021 10:58:10 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Ağustos ayına göre %3 ve 2020 yılının aynı ayına göre %12 düşüş göstererek 92.996 adet seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %3,7 ve yıllık %18,6 düşüşle 44.488 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %47,8’ini oluşturdu.

Bununla birlikte, Eylül ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına göre %13,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 düşüş göstererek 11.447 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,3’ünü oluşturdu.