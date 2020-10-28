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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Eylül ayında %101,6 arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2020 10:25:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Ağustos ayına göre %1,8 ve 2019 yılının aynı ayına göre %101,6 artış göstererek 105.732 adet seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %3,3 düşüş ve yıllık %90,3 artışla 54.705 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %54,1’ini oluşturdu.

Bununla birlikte, Eylül ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına göre %26,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %256,4 artış göstererek 17.284 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %16,3’ünü oluşturdu.


Etiketler: otomotiv  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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