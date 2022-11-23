Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Ekim ayında %19,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkedeki yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %0,1 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %19,5 artış göstererek 102.403 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %10 ve yıllık %0,6 artışla 43.819 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %42,8’ini oluşturdu.
Öte yandan Ekim ayında yeni kamyonet kayıtları Eylül ayına kıyasla %14,1 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %24 artış göstererek 16.413 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %16’sını oluşturdu.