Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık ayında %34,3 arttı

Perşembe, 28 Ocak 2021 15:12:55 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye’deki yeni araç kayıtları Kasım ayına göre %16,9 düşüş ve 2019 yılının aynı ayına göre %34,3 artış göstererek 85.300 adet seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında yeni binek otomobil kayıtları aylık %18,1 düşüş ve yıllık %30,4 artışla 54.488 adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %63,9’unu oluşturdu.

Bununla birlikte, Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına göre %25,3 düşüş ve bir önceki yılın aynı ayına göre %39,8 artış göstererek 10.910 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %12,8’ini oluşturdu.