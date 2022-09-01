Türkiye’de sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yaklaşık %50 zam geldi

Perşembe, 01 Eylül 2022 11:41:41 (GMT+3) | İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. (BOTAŞ) tarafından yayımlanan Eylül ayına ilişkin tarife tablolarına göre bugünden itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam geldi.

EPDK’nın açıklamasına göre son zamanlarda özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da etkisiyle artan küresel enerji fiyatları nedeniyle elektrik fiyatlarına mesken ve tarımsal abone grupları için %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30, sanayi abone grubu için %50 oranında zam yapıldı.

BOTAŞ’ın açıklamasına göre ise, artan doğal gaz talebi ve Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte doğal gaz fiyatlarında kaydedilen yükselişin sonucunda küresel piyasada doğal gaz fiyatları 20 kat arttı. Bu nedenle Türkiye’de doğal gazın nihai satış fiyatlarında konutlar için ortalama %20,4, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ortalama %47,6, sanayi için ortalama %50,8 oranında artış yapıldı. Ayrıca elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai atış fiyatlarında ortalama %49,5 oranında artış bildirildi.