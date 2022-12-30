Türkiye’de sanayide kullanılan elektrik fiyatına %16 indirim yapıldı

Cuma, 30 Aralık 2022 12:25:32 (GMT+3) | İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yılın son değerlendirme toplantısında sanayi abone grubu için elektrik fiyatlarına %16 indirim yapıldığını açıkladı.

Buna ek olarak kurum, serbest piyasada elektrik tavan fiyatını saatte 4.800 TL/MW’tan 4.200 TL/MW’a düşürdü.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin %10-15 oranında düşmesini beklediklerini ifade etti.

Daha önce de bahsedildiği üzere, Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle küresel elektrik fiyatları büyük artış gösterdi. Eylül ayında doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yapılan yaklaşık %50 oranındaki zam Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün azalmasına neden oldu. Asya’da düşük seviyede yer alan enerji fiyatları ve AB’de çelik üreticilerinin devlet yardımı alması nedeniyle Türkiye çelik sektörü temsilcileri rekabet gücünün daha da azalmaması için devletin bir an önce önlem almasını talep ediyordu. Söz konusu önlem yeterli olmasa da maliyetlerin bir miktar azalmasını sağlayacak.