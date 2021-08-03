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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Temmuz’da aylık %5,14 arttı

Salı, 03 Ağustos 2021 12:13:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Temmuz ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Haziran ayına göre %2,46, önceki yılın aynı ayına göre %44,92 ve on iki aylık ortalamaya göre %28,47 oranında artış gösterdi.

Temmuz ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %5,14 ve önceki yılın Temmuz ayına göre %108,50 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %61,11 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,35 ve yıllık %49,69 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %34,10 arttı.


Etiketler: Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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