Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Temmuz ayında aylık %2,72 düştü

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 10:28:34 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %5,17, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %144,61 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %97,30 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya kıyasla %2,72 düşüş ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %104,47 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %121,54 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,65 ve yıllık %106,10 artış gösterdi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %85,19 arttı.