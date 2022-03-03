﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Şubat’ta aylık %2,92 arttı

Perşembe, 03 Mart 2022 11:35:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Şubat ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak ayına göre %7,22, önceki yılın aynı ayına göre %105,01 ve on iki aylık ortalamaya göre %56,83 oranında artış gösterdi.

Şubat ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %2,92 ve önceki yılın Şubat ayına göre %144,32 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %104,39 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %6,53 ve yıllık %101,24 artış gösterdi. Öte yandan söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %57,27 arttı.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Mar

Borusan Mannesmann Meksika’ya spiral kaynaklı boru tedarik edecek
11 Şub

Çemtaş’ın satış geliri 2021’de %91,6 artış gösterdi
11 Şub

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun satış gelirleri ve net kârı 2021’de yükseldi
07 Şub

Borusan Mannesmann İsrail’e spiral kaynaklı boru tedarik edecek
03 Şub

DTS Filyos elektrik ark ocaklı paslanmaz çelik tesisi inşa edecek