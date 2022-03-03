Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Şubat’ta aylık %2,92 arttı

Perşembe, 03 Mart 2022 11:35:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Şubat ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Ocak ayına göre %7,22, önceki yılın aynı ayına göre %105,01 ve on iki aylık ortalamaya göre %56,83 oranında artış gösterdi.

Şubat ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %2,92 ve önceki yılın Şubat ayına göre %144,32 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %104,39 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %6,53 ve yıllık %101,24 artış gösterdi. Öte yandan söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %57,27 arttı.