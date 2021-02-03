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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ocak’ta aylık %2,99 arttı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 14:00:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Ocak ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Aralık ayına göre %2,66, önceki yılın aynı ayına göre %26,16 ve on iki aylık ortalamaya göre %13,64 oranında artış gösterdi.

Ocak ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %2,99 ve önceki yılın Ocak ayına göre %56,85 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %21,59 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,26 ve yıllık %33,54 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %17,29 arttı.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »


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