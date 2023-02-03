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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ocak ayında aylık %2,12 arttı

Cuma, 03 Şubat 2023 10:20:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %4,15, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %86,46 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %125,53 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %2,12 ve 2022 yılının Ocak ayına kıyasla %28,97 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %89 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %4,45 ve yıllık %55,35 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %93,24 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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