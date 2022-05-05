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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Nisan’da aylık %6,64 arttı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 12:00:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Nisan ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Mart ayına göre %7,67, önceki yılın aynı ayına göre %121,82 ve on iki aylık ortalamaya göre %72,03 oranında artış gösterdi.

Nisan ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %6,64 ve önceki yılın Nisan ayına göre %141,72 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %118,2 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %4,09 ve yıllık %109,29 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %70,41 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa çelik üretimi 

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