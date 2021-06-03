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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mayıs’ta aylık %8,97 arttı

Perşembe, 03 Haziran 2021 12:16:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Mayıs ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Nisan ayına göre %3,92, önceki yılın aynı ayına göre %38,33 ve on iki aylık ortalamaya göre %22,24 oranında artış gösterdi.

Mayıs ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %8,97 ve önceki yılın Mayıs ayına göre %84,66 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %43,83 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %4,72 ve yıllık %43,22 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %27,32 arttı.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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