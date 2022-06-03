Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mayıs’ta aylık %3,71 arttı

Cuma, 03 Haziran 2022 11:18:17 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %8,76, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %132,16 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %80,38 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya kıyasla %3,71 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %130,05 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %121,68 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,42 ve yıllık %104,69 artış gösterdi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %75,75 arttı.