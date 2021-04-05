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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mart’ta aylık %9,05 arttı

Pazartesi, 05 Nisan 2021 11:09:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Mart ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Şubat ayına göre %4,13, önceki yılın aynı ayına göre %31,20 ve on iki aylık ortalamaya göre %17,04 oranında artış gösterdi.

Mart ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %9,05 ve önceki yılın Mart ayına göre %60,98 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %30,35 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %4,77 ve yıllık %35,53 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi yaklaşık %21,67 arttı.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  Türkiye  |  benzer haberler »


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