Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Mart’ta aylık %12,09 arttı

Pazartesi, 04 Nisan 2022 14:10:42 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Mart ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Şubat ayına göre %9,19, önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık ortalamaya göre %64,30 oranında artış gösterdi.

Mart ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %12,09 ve önceki yılın Mart ayına göre %151,11 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %112,24 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %10,38 ve yıllık %112 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %64,08 arttı.