Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Kasım ayında aylık %0,70 düştü

Pazartesi, 05 Aralık 2022 11:03:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,74, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %136,02 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %128,94 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,70 düşüş ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %64,45 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %111,30 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,22 ve yıllık %87,83 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %100,91 arttı.