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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Haziran ayında aylık %3 arttı

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 10:48:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %6,77, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %138,31 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %88,77 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya kıyasla %3 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %120,99 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %122,87 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %4,17 ve yıllık %105,49 artış gösterdi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %80,60 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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