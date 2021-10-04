Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Eylül’de aylık %1,23 arttı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 10:18:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Eylül ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Ağustos ayına göre %1,55, önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamaya göre %33,83 oranında artış gösterdi.

Eylül ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %1,23 ve önceki yılın Eylül ayına göre %91,73 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %73,91 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,23 ve yıllık %43,50 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %38,51 arttı.