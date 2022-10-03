Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Eylül ayında aylık %0,77 arttı

Pazartesi, 03 Ekim 2022 11:11:50 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %4,78, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %151,50 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %114,02 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,77 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %92,79 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %118,28 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,37 ve yıllık %106,76 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %94,88 arttı.