Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ekim’de aylık %5,47 arttı

Perşembe, 04 Kasım 2021 11:26:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Ekim ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Eylül ayına göre %5,24, önceki yılın aynı ayına göre %46,31 ve on iki aylık ortalamaya göre %36,20 oranında artış gösterdi.

Ekim ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %5,47 ve önceki yılın Ekim ayına göre %91,22 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %78,44 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %5,35 ve yıllık %44,84 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %40,16 arttı.