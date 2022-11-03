Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ekim ayında aylık %0,35 arttı

Perşembe, 03 Kasım 2022 11:12:38 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %7,83, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %157,69 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %122,93 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda, yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,35 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %83,41 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %116,04 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,95 ve yıllık %102,05 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %99 arttı.