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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Aralık’ta aylık %24,73 arttı

Pazartesi, 03 Ocak 2022 11:10:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, bu yıl Aralık ayında genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) Kasım ayına göre %19,08, önceki yılın aynı ayına göre %79,89 ve on iki aylık ortalamaya göre %43,86 oranında artış gösterdi.

Aralık ayında Türkiye’nin yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya göre %24,73 ve önceki yılın Aralık ayına göre %130,91 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde Türkiye ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %89,44 olduğu açıklandı.

Öte yandan söz konusu ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %19,28 ve yıllık %76,76 artış gösterdi. Bu arada, söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %46,17 arttı.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  |  benzer haberler »


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