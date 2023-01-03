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Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Aralık ayında aylık %0,95 arttı

Salı, 03 Ocak 2023 10:14:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,24 düşerken, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %97,72 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %128,47 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %0,95 ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %33,10 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %100 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %1,86 ve yıllık %60,40 yükseldi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %97,73 arttı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi 

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