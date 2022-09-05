Türkiye’de metal üreticilerinin yurt içi satış fiyatları Ağustos ayında aylık %2,54 düştü

Pazartesi, 05 Eylül 2022 11:33:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre, genel yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %2,41, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %143,75 ve on iki aylık ortalamaya kıyasla %105,39 oranında artış gösterdi.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için üretici fiyatları endeksi, bir önceki aya kıyasla %2,54 düşüş ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %93,66 artış kaydetti. Bununla beraber, geçtiğimiz on iki aylık dönemde ana metal sanayisinde üretici fiyatları endeksi ortalama artış oranının %119,60 olduğu açıklandı.

Öte yandan aynı ayda, makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt içi üretici fiyatları endeksi aylık %2,10 ve yıllık %108,51 artış gösterdi. Ayrıca söz konusu sektörde son on iki aylık dönemde yurt içi üretici fiyatları endeksi %90,13 arttı.