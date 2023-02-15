Türkiye’de deprem sonrası yenileme için gereken çelik miktarı birçok soruyu beraberinde getirdi

Çarşamba, 15 Şubat 2023 17:28:12 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye'de hükümetin İskenderun bölgesi için planlanan inşaat yenileme faaliyetlerine yönelik 4 milyon mt inşaat demiri ihtiyacı olduğu düşünülüyor ve bu durum piyasada birçok soru işareti yaratıyor. Planlanan sürenin 3-4 ay olduğu ve aylık ekstra 1 milyon mt inşaat demiri tedarik gerekeceği göz önüne alındığında, gerekli arz miktarına ve depremden etkilenen bölgedeki üreticilerin faaliyetlerine ne kadar çabuk başlayabileceklerine dair sorular mevcut. Normalde talebin böylesine keskin bir şekilde artması inşaat demiri ile bağlantılı sektörlerdeki fiyatların önemli oranda artmasına yola açabileceği için fiyata dair belirsizlik de bulunuyor. Hükümetin anlaşmaları netleştirmek adına ülkedeki üreticilerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İskenderun’da inşaat demiri üretimi açıklanan tüketim miktarını karşılamak için yeterli değil ve ayrıca deprem sonrasında üretimin yeniden başlatılmasına yönelik zorluklar da bulunuyor. SteelOrbis’e konuşan bir kütük tedarikçisi, “Bence tüm tesisler 1-2 hafta içerisinde faaliyete başlayacak. Üreticiler haddecilerle birlikte 3 ay boyunca aylık 1,5 milyon mt üretim yapabilir fakat bunun azalan iş gücüyle birlikte gerçekleşmesi mümkün değil,” ifadelerini kullandı. Birçok kişi gerekli miktarın büyük kısmını resmi açıklamasında belirttiği üzere Kardemir’in karşılayacağını düşünüyor ve diğer bölgelerdeki üreticilerin de buna katkı sunması bekleniyor. Bir kaynak, “Üretilmesi mümkün gerçekçi miktarı üreticiler belirleyecek,” şeklinde konuştu.

Türkiye’de uzun mamul için kapasite kullanım oranlarının düşük seyrettiği göz önüne alındığında, teoride 4 milyon mt tedarik edilebilir. Ancak pratikte üreticilerin bunu gerçekleştirebilmesi için ilave hurda veya kütük bağlantıları gerçekleştirmesi gerek ve bunun da hızlı bir şekilde normal fiyat seviyelerden yapılması kolay değil. Bir diğer soru işareti ise ülkedeki limanların gerekli ilave hurda arzı için yeterli kapasiteye sahip olup olmadığı. Sonuç olarak, birçok kişi hammadde, yarı mamul ve nihai mamul fiyatlarının artmasını bekliyor. Ancak bazıları piyasada sorun çıkmaması adına söz konusu yenileme projeleri için inşaat demiri fiyatlarının özel olarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor.

Hammadde ihtiyacındaki artış göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de kütük talebinin yüksek ancak ürün bulunabilirliğinin genel olarak sınırlı olduğu düşünülüyor. Asyalı ve Körfezli satıcılar düzensiz satışlar yaparken, Rusya sınırlı tonajlar tedarik ediyor. Ancak Rusya çıkışlı arz artsa da yeterli gelmeyebileceği ifade ediliyor. “Elbette fiyatlar belirleyici bir rol oynayacak. Fiyatlar yükseldiğinde tedarikçiler de piyasaya çıkacak. Ruslar dışında Cezayirli ve Asyalı tedarikçilerin geleceğini düşünüyorum,” dedi. Ayrıca serbest piyasaya olan yerel kütük arzının azalması da bekleniyor. Bu durum karşısında yerel haddeciler büyük tonajları ithalat yoluyla karşılamak zorunda kalacak. Kaynaklar, Kardemir’in piyasada yer alması halinde Karabük’e bir süre satış yapmamasını bekliyor.

Bu koşullar altında hükümetin Malezya hariç kütük ithalatının tabi olduğu %24 oranındaki vergiyi ve dahilde işleme rejimini gevşetmeyi düşünüp düşünmeyeceği merak ediliyor. Bununla birlikte bazı kaynaklar inşaat demirine uygulanan %30 oranındaki ithalat vergisinin geçici olarak kaldırılıp kaldırılmayacağını veya kaldırılması gerekip gerekmediğini merak ediyor. Teoride bu durum talebin karşılanmasını sağlayabilecek olsa da Türk üreticilere kesinlikle zarar verecek. Ayrıca dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatı tonaj ve kalite bakımından kontrol etmek ve ithalatı yalnızca İskenderun ile sınırlı tutmak zor olacak. Bir tüccar, “Piyasada kütük yoksa kütüğe uygulanan vergi kaldırılabilir. Ancak inşaat demiri için aynısının yapılması çok sert bir önlem olur. İskenderun ve diğer bölgelerde yeterli [inşaat demiri] kapasitesi var,” ifadelerini kullandı.

Piyasa detayların netleşmesini bekliyor ve sürecin kontrol altında tutulmasını, fiyatlarda aşırı bir artışın meydana gelmemesini veya ülkenin diğer bölgelerindeki projeler üzerindeki baskının artmamasını umuyor. Ancak çoğu piyasa oyuncusu, hükümetin açıkladığı plana sadık kalması halinde önümüzdeki aylarda hurda ve kütük talebinin artacağını düşünüyor.